Лучшим фото погоды-2018 признали кадр молний над британским Блэкпулом
Победитель получил выигрыш в 500 фунтов и новый фотоаппарат.
Британец Стивен Читли получил награду «Weather Photographer of The Year» за лучшее фото погоды. Он снял молнию над английским городом Блэкпул на побережье Ирландского моря.
Как пишет ВВС, победитель получил выигрыш в 500 фунтов, новый фотоаппарат, а также членство в Королевском метеорологическом сообществе, которое ежегодно организует этот конкурс.
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Читли назвал свою работу «Электрический Блэкпул».
Он стал свидетелем ливня и непогоды в Блэкпуле, поэтому решил попробовать сфотографировать несколько молний.
Отметим, что в короткий список премии вошла также работа украинского фотографа Евгения Самученко. Он представил фото покрытого льдом пляжа в Исландии.
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