18 ноября в Украине холодно, но осадков не будет (карта)
На дорогах, кроме запада, будет наблюдаться гололедица.
Погода в воскресенье, 18 ноября, в Украине будет сухой, но одновременно и прохладной – в целом температура воздуха составит 0 – +2 градуса.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, на дорогах, кроме запада, будет наблюдаться гололедица.
На следующей неделе погода в Украине испортится - синоптик
"Ветер ожидается преимущественно северо-западный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Температура днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а на Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +8 градусов", – уверяют синоптики.
По информации Укргидрометцентра, наименьшая температура в воскресенье ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, а также на Днепропетровщине, Полтавщине, Харьковщине и Сумщине – во всех этих областях будет 0 – +2 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 18 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Добавим, синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 ноября на севере Киевской области возможен небольшой снег, мокрый снег.
Погода в Украине
- Винница-1°... -5°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -2°
- Киев0°... -6°
- Кировоград0°... -5°
- Луганск+2°... -6°
- Луцк+1°... -6°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава+2°... -6°
- Ровно0°... -7°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+3°... -8°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+5°... -7°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+1°... -7°
- Чернигов+2°... -8°
- Черновцы+1°... -2°