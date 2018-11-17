18 ноября в Украине холодно, но осадков не будет (карта)

На дорогах, кроме запада, будет наблюдаться гололедица.

Прогноз погоды на 18 ноября / фото УНИАН

Погода в воскресенье, 18 ноября, в Украине будет сухой, но одновременно и прохладной – в целом температура воздуха составит 0 – +2 градуса.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на дорогах, кроме запада, будет наблюдаться гололедица.

Читайте также На следующей неделе погода в Украине испортится - синоптик

"Ветер ожидается преимущественно северо-западный, а скорость его составит 5-10 метров в секунду. Температура днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а на Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +8 градусов", – уверяют синоптики.

По информации Укргидрометцентра, наименьшая температура в воскресенье ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, а также на Днепропетровщине, Полтавщине, Харьковщине и Сумщине – во всех этих областях будет 0 – +2 градуса.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3

Добавим, синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 ноября на севере Киевской области возможен небольшой снег, мокрый снег.