Масштабные пожары в Калифорнии: погибло более 70 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести

12:33, 17 ноября 2018
135
0

Пожары, бушующие с 8 ноября, вызвали наибольшее количество жертв за всю историю Калифорнии. Власти штата считают, что на тушение огня может потребоваться три недели.

Лесные пожары в Калифорнии / REUTERS
Лесные пожары в Калифорнии / REUTERS

Жертвами масштабных пожаров в Калифорнии стали более 70 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести.

Об этом 16 ноября сообщил местный шериф Коре Хони, передает Deutsche Welle.

Дом известного голливудского актера превратился в пепелище после пожаров в Калифорнии (фото)

За последний день количество пропавших без вести возросло почти на 400 человек. В то же время власти предупреждают, что в списках пропавших значатся и люди, которые находятся в безопасности, но данные об их местонахождении еще не поступили в общую базу данных.

За минувшие сутки спасатели обнаружили еще восемь тел. Таким образом, официально общее число жертв пожаров в штате достигло 71 человека.

Нынешние пожары, которые бушуют с 8 ноября, вызвали наибольшее количество жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию до сих пор не удается: власти штата считают, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Калифорния#лесные пожары
Читайте также
Масштабные пожары в Калифорнии: погибло более 70 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести Масштабные пожары в Калифорнии: погибло более 70 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести
Лесные пожары в Калифорнии: 69 человек погибли, более 600 пропали без вести (видео) Лесные пожары в Калифорнии: 69 человек погибли, более 600 пропали без вести (видео)
На следующей неделе погода в Украине испортится - синоптик На следующей неделе погода в Украине испортится - синоптик
Погода на выходные: в Украину идут морозы (карта) Погода на выходные: в Украину идут морозы (карта)
Снежный шторм в США: без электроэнергии остались 300 тысяч человек (фото, видео) Снежный шторм в США: без электроэнергии остались 300 тысяч человек (фото, видео)
В Одессе объявили штормовое предупреждение В Одессе объявили штормовое предупреждение
В Украине сегодня будет холодно, на юге ожидаются снегопады (карта) В Украине сегодня будет холодно, на юге ожидаются снегопады (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
80 %
759 мм
4.1 м/с
2 %
Лента новостей