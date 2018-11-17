Масштабные пожары в Калифорнии: погибло более 70 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести

Пожары, бушующие с 8 ноября, вызвали наибольшее количество жертв за всю историю Калифорнии. Власти штата считают, что на тушение огня может потребоваться три недели.

Лесные пожары в Калифорнии / REUTERS

Жертвами масштабных пожаров в Калифорнии стали более 70 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести.

Об этом 16 ноября сообщил местный шериф Коре Хони, передает Deutsche Welle.

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За последний день количество пропавших без вести возросло почти на 400 человек. В то же время власти предупреждают, что в списках пропавших значатся и люди, которые находятся в безопасности, но данные об их местонахождении еще не поступили в общую базу данных.

За минувшие сутки спасатели обнаружили еще восемь тел. Таким образом, официально общее число жертв пожаров в штате достигло 71 человека.

Нынешние пожары, которые бушуют с 8 ноября, вызвали наибольшее количество жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию до сих пор не удается: власти штата считают, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.