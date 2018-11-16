На юге Индии бушует циклон "Гайя": десять человек погибло (видео)

Основной удар пришелся на прибрежные районы штата Тамилнад.

На юге Индии бушует циклон "Гайя".

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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По меньшей мере 10 жизней унес циклон "Гайя", обрушившегося на юг Индии. Основной удар пришелся на прибрежные районы штата Тамилнад.

Ветер со скоростью 100 километров в час, ломал деревья и рвал провода. Именно из-за падения деревьев и поражения током погибли люди.