На юге Индии бушует циклон "Гайя": десять человек погибло (видео)

23:56, 16 ноября 2018
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Основной удар пришелся на прибрежные районы штата Тамилнад.

На юге Индии бушует циклон "Гайя".

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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По меньшей мере 10 жизней унес циклон "Гайя", обрушившегося на юг Индии. Основной удар пришелся на прибрежные районы штата Тамилнад.

Ветер со скоростью 100 километров в час, ломал деревья и рвал провода. Именно из-за падения деревьев и поражения током погибли люди.

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Теги: #Индия#циклон
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