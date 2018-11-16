Мелитополь засыпало снегом (видео)

С 4 утра дороги и тротуары расчищали с помощью спецтехники.

В Мелитополе выпал первый снег / https://www.instagram.com/mv_novosty/

В ночь с 15 на 16 ноября Мелитополь Запорожской области засыпало снегом.

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Снегопад начался в 23:00 и прекратился к 4 утра. Зима пришла в город на 15 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает "РИА Мелитополь".

С 4 утра дороги и тротуары расчищали с помощью спецтехники. Всего было задействовано в работе 12 единиц техники. Дороги и тротуары расчищались с помощью отвалов, а мост на Новый Мелитополь в полночь посыпали песчано-солевой смесью.

Видео: youtube.com / РИА Мелитополь

Напомним, в Днепре утром 16 ноября выпал первый снег. В городе наблюдается минусовая температура воздуха, и сильный ветер.