Лесные пожары в Калифорнии: 69 человек погибли, более 600 пропали без вести (видео)
Из-за изменения направления ветра сильно задымлены города Сан-Франциско и Окленд.
Жертвами лесных пожаров в американском штате Калифорния стали 69 человек, более 600 пропали без вести.
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 59 человек (фото, видео)
В штате выгорели полностью некоторые населенные пункты, как, к примеру, городок Парадайз, сообщает Euronews.
Судмедэксперты ищут останки людей в бассейнах, в обгоревших машинах - там, где они пытались или найти укрытие, или искали пути к спасению из огненной ловушки.
Из-за изменения направления ветра сильно задымлены города Сан-Франциско и Окленд. В школах отменены занятия, закрыт и знаменитый университет Беркли.
Пожар, получивший название "Кэмп", частично взят в настоящее время под контроль, для его тушения были мобилизованы свыше 9 тысяч сотрудников пожарной охраны штата.
Напомним, национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня в Калифорнии, продумать план их эвакуации.
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