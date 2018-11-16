Лесные пожары в Калифорнии: 69 человек погибли, более 600 пропали без вести (видео)

15:01, 16 ноября 2018
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Из-за изменения направления ветра сильно задымлены города Сан-Франциско и Окленд.

В Калифорнии продолжают искать жертв лесных пожаров / REUTERS
В Калифорнии продолжают искать жертв лесных пожаров / REUTERS

Жертвами лесных пожаров в американском штате Калифорния стали 69 человек, более 600 пропали без вести.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 59 человек (фото, видео)

В штате выгорели полностью некоторые населенные пункты, как, к примеру, городок Парадайз, сообщает Euronews.

Судмедэксперты ищут останки людей в бассейнах, в обгоревших машинах - там, где они пытались или найти укрытие, или искали пути к спасению из огненной ловушки.

Из-за изменения направления ветра сильно задымлены города Сан-Франциско и Окленд. В школах отменены занятия, закрыт и знаменитый университет Беркли.

Пожар, получивший название "Кэмп", частично взят в настоящее время под контроль, для его тушения были мобилизованы свыше 9 тысяч сотрудников пожарной охраны штата.

Напомним, национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня в Калифорнии, продумать план их эвакуации.

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Теги: #Калифорния#лесной пожар
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