На следующей неделе погода в Украине испортится - синоптик

14:00, 16 ноября 2018
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Ожидаются сильные осадки и ветер.

На следующей неделе в Украине ожидается мокрый снег / Фото УНИАН
На следующей неделе в Украине ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

С 20 ноября в результате перемещения циклона из районов Средиземноморья в Украине ожидается ухудшение погоды.

Погода на выходные: в Украину идут морозы (карта)

Ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В течение 20, 21 и 22 ноября в результате перемещения циклона из районов Средиземноморья погода в Украине усложнится. Пройдут осадки: сначала мокрый снег и дождь, потом из-за потепления только дождь. Осадки и ветер могут быть сильными", - пишет она.

По словам Диденко, на выходных в Украине будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.

Напомним, 16 ноября в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#дождь
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