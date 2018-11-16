На следующей неделе погода в Украине испортится - синоптик
Ожидаются сильные осадки и ветер.
С 20 ноября в результате перемещения циклона из районов Средиземноморья в Украине ожидается ухудшение погоды.
Погода на выходные: в Украину идут морозы (карта)
Ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В течение 20, 21 и 22 ноября в результате перемещения циклона из районов Средиземноморья погода в Украине усложнится. Пройдут осадки: сначала мокрый снег и дождь, потом из-за потепления только дождь. Осадки и ветер могут быть сильными", - пишет она.
По словам Диденко, на выходных в Украине будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.
Напомним, 16 ноября в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Виргиния, США
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Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:80 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:53
Закат16:55
Видимость:16 км
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