Погода на выходные: в Украину идут морозы (карта)

Местами ожидаются снегопады.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет холодно, местами ожидаются снегопады.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем 0°. В воскресенье пасмурно, но без осадков, -4°...0°.

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Погода во Львове на субботу: без осадков, ночью -6°, днем +1°. В воскресенье облачно с прояснениями, -4°…+1°.

В Луцке в субботу ночью -7°, днем +1°, солнечно. В воскресенье ночью -3°, днем 0°, пройдет снег.

В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -5°...-1°. В воскресенье до -5°, пасмурно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье -4°...+2°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -5°...+1°, пасмурно.

Прогноз на 17 ноября / УНИАН

Прогноз на 18 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...+1°.

В Симферополе завтра будет облачно, -1°...+4°. В воскресенье +1°...+5°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу снегопад, температура ночью 22°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, температура до -3°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье температура до -3°, пасмурно.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье -5°...+1°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье пасмурно, ночью -8°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, ночью -6°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье температура до -5°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра солнечно, -6°, в воскресенье пасмурно, температура воздуха -5° …+5°.

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