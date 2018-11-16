Погода на выходные: в Украину идут морозы (карта)
Местами ожидаются снегопады.
На выходных в Украине будет холодно, местами ожидаются снегопады.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем 0°. В воскресенье пасмурно, но без осадков, -4°...0°.
Синоптики предупреждают о сильном ветре на юге и востоке Украины
Погода во Львове на субботу: без осадков, ночью -6°, днем +1°. В воскресенье облачно с прояснениями, -4°…+1°.
В Луцке в субботу ночью -7°, днем +1°, солнечно. В воскресенье ночью -3°, днем 0°, пройдет снег.
В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -5°...-1°. В воскресенье до -5°, пасмурно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье -4°...+2°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -5°...+1°, пасмурно.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...+1°.
В Симферополе завтра будет облачно, -1°...+4°. В воскресенье +1°...+5°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу снегопад, температура ночью 22°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, температура до -3°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье температура до -3°, пасмурно.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье -5°...+1°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье пасмурно, ночью -8°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, ночью -6°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье температура до -5°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра солнечно, -6°, в воскресенье пасмурно, температура воздуха -5° …+5°.
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Погода в Украине
- Винница0°... -5°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир0°... -6°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+5°... -5°
- Киев0°... -6°
- Кировоград-1°... -4°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+4°... -5°
- Львов+5°... -4°
- Николаев0°... -2°
- Одесса0°... -3°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+3°... -7°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+2°... -6°
- Тернополь+3°... -5°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов0°... -8°
- Черновцы+5°... -3°