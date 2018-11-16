Снежный шторм в США: без электроэнергии остались 300 тысяч человек (фото, видео)
В Центральном парке Нью-Йорка выпало 15 см снега.
Из-за снежного шторма, который пришел на северо-восток США, без электроэнергии остались 300 тысяч потребителей.
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В большинстве пострадавших от снегопада штатов 16 ноября осадки прекратятся. Сильный снег ожидается в Нью-Йорке и Новой Англии, сообщает AccuWeather.
Также осадки ожидаются в штатах Мэриленд и Мэн, где может выпасть 15-30 см снега.
Вечером 14 ноября в Миссисипи на обледеневшей дороге перевернулся автобус. Погибли два человека, 44 получили травмы.
В Центральном парке Нью-Йорка 15 ноября выпало 15 см снега, что стало рекордом за последние 136 лет.
11:15 PM update...7" on the ground. Still snowing heavily, but sleet mixing in now. @NWSBoston@WX1BOXpic.twitter.com/y0r1SFbinA— Official Holden DPW (@HoldenDPW) 16 ноября 2018 г.
Напомним, украинские лыжные курорты в Карпатах засыпает снегом. В частности, заметает Драгобрат, Захар Беркут и Буковель.
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