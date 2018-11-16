Снежный шторм в США: без электроэнергии остались 300 тысяч человек (фото, видео)

10:46, 16 ноября 2018
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В Центральном парке Нью-Йорка выпало 15 см снега.

США накрыл снежный шторм / REUTERS
США накрыл снежный шторм / REUTERS

Из-за снежного шторма, который пришел на северо-восток США, без электроэнергии остались 300 тысяч потребителей.

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В большинстве пострадавших от снегопада штатов 16 ноября осадки прекратятся. Сильный снег ожидается в Нью-Йорке и Новой Англии, сообщает AccuWeather.

Также осадки ожидаются в штатах Мэриленд и Мэн, где может выпасть 15-30 см снега.

Вечером 14 ноября в Миссисипи на обледеневшей дороге перевернулся автобус. Погибли два человека, 44 получили травмы.

В Центральном парке Нью-Йорка 15 ноября выпало 15 см снега, что стало рекордом за последние 136 лет.

Напомним, украинские лыжные курорты в Карпатах засыпает снегом. В частности, заметает Драгобрат, Захар Беркут и Буковель.

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Теги: #снег#США#шторм
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