Снежный шторм в США: без электроэнергии остались 300 человек (фото, видео)

В Центральном парке Нью-Йорка выпало 15 см снега.

В большинстве пострадавших от снегопада штатов 16 ноября осадки прекратятся. Сильный снег ожидается в Нью-Йорке и Новой Англии, сообщает AccuWeather.

Также осадки ожидаются в штатах Мэриленд и Мэн, где может выпасть 15-30 см снега.

Вечером 14 ноября в Миссисипи на обледеневшей дороге перевернулся автобус. Погибли два человека, 44 получили травмы.

В Центральном парке Нью-Йорка 15 ноября выпало 15 см снега, что стало рекордом за последние 136 лет.

11:15 PM update...7" on the ground. Still snowing heavily, but sleet mixing in now. @NWSBoston@WX1BOXpic.twitter.com/y0r1SFbinA