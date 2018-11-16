Синоптики предупреждают о сильном ветре на юге и востоке Украины

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

На юге и востоке ожидается сильный ветер / УНИАН

В пятницу, 16 ноября, в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 16 ноября в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение ближайшей недели в Украине ожидаются морозы на уровне -4...-5 градусов. А с 19 по 25 ноября похолодает сильнее.