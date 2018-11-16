В Днепре выпал первый снег (фото)

В городе наблюдается минусовая температура воздуха, и сильный ветер.

В городе наблюдается минусовая температура воздуха, и сильный ветер / "Depo. Днепро"

В Днепре утром выпал первый снег. В городе наблюдается минусовая температура воздуха, и сильный ветер.

Об этом сообщает "Depo. Днепро".

"Depo. Днепро"

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Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 16 ноября 2018 объявлено штормовое предупреждение: днем по г. Днепр и местами по области ожидаются порывы северо-восточного ветра скоростью 15-20 м / с.

17-18 ноября в Днепре ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью от -1 до -6 ° С, днем от -1ºС до + 4 ° С.

Как сообщал УНИАН, синоптики рассказали, какой будет зима в Украине.