В Днепре выпал первый снег (фото)
В городе наблюдается минусовая температура воздуха, и сильный ветер.
В Днепре утром выпал первый снег. В городе наблюдается минусовая температура воздуха, и сильный ветер.
Об этом сообщает "Depo. Днепро".
В Украине сегодня будет холодно, на юге ожидаются снегопады (карта)
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 16 ноября 2018 объявлено штормовое предупреждение: днем по г. Днепр и местами по области ожидаются порывы северо-восточного ветра скоростью 15-20 м / с.
17-18 ноября в Днепре ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью от -1 до -6 ° С, днем от -1ºС до + 4 ° С.
Как сообщал УНИАН, синоптики рассказали, какой будет зима в Украине.
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