Снег в Одессе будет идти целый день.

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16 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Будет облачная погода, временами осадки, гололед, гололедица. Причем снег будет идти с самого утра до конца дня.

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Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, передает Vgorode.ua. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

В Одесской области облачно. Осадки, местами гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Как сообщала Погода УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.