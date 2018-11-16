В Одессе объявили штормовое предупреждение
Снег в Одессе будет идти целый день.
16 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Будет облачная погода, временами осадки, гололед, гололедица. Причем снег будет идти с самого утра до конца дня.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +2°
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, передает Vgorode.ua. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.
В Одесской области облачно. Осадки, местами гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Как сообщала Погода УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
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- Донецк+1°... -4°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев0°... -6°
- Кировоград0°... -5°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+4°... -6°
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- Николаев+1°... -3°
- Одесса0°... -3°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -7°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+3°... -4°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов0°... -8°
- Черновцы+5°... -2°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-4 °
Влажность:84 %
Давление:746 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:53
Закат16:55
Видимость:16 км
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