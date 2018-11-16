В Одессе объявили штормовое предупреждение

08:53, 16 ноября 2018
97
0

Снег в Одессе будет идти целый день.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

16 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Будет облачная погода, временами осадки, гололед, гололедица. Причем снег будет идти с самого утра до конца дня.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +2°

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, передает Vgorode.ua. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

В Одесской области облачно. Осадки, местами гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

Как сообщала Погода УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#шторм#штормовое предупреждение
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура до +2° В Киеве сегодня без осадков, температура до +2°
Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно, на юге пройдет снег (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно, на юге пройдет снег (видеопрогноз)
В Киеве на две недели раньше нормы началась метеорологическая зима В Киеве на две недели раньше нормы началась метеорологическая зима
"Аномально теплая": синоптики рассказали, какой будет зима в Украине "Аномально теплая": синоптики рассказали, какой будет зима в Украине
Где завтра выпадет снег: появился свежий прогноз погоды в Украине Где завтра выпадет снег: появился свежий прогноз погоды в Украине
Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы
Синоптики предупреждают о гололедице и тумане в Украине Синоптики предупреждают о гололедице и тумане в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
84 %
746 мм
5.7 м/с
4 %
Лента новостей