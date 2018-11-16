В Украине сегодня будет холодно, на юге ожидаются снегопады (карта)
В большинстве областей сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.
Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы
Погода на сегодня. На востоке почти без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и снегопады. Температура до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура днем до +4°.
В северных областях солнечно и без осадков. Температура до +2°. В центре без осадков, температура до +2°.
Согласно народному прогнозу, 16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая.
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Погода в Украине
- Винница0°... -5°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев0°... -6°
- Кировоград0°... -5°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+4°... -6°
- Львов+5°... -5°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса0°... -3°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -7°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+3°... -4°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов0°... -8°
- Черновцы+5°... -2°