В Украине сегодня будет холодно, на юге ожидаются снегопады (карта)

08:11, 16 ноября 2018
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В большинстве областей сегодня будет солнечно.

В южных областях сегодня пройдет снег / УНИАН
В южных областях сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы

Погода на сегодня. На востоке почти без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и снегопады. Температура до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура днем до +4°.

В северных областях солнечно и без осадков. Температура до +2°. В центре без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 16 ноября / УНИАН
Прогноз на 16 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. 

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Теги: #снег#погода
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