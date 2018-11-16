Синоптики дали подробный прогноз на зиму в Украине

Синоптики рассказали, какая погода будет зимой в Украине, и предупредили о "температурных качелях".

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Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что зима украинцев ждет достаточно теплая.

Но это не значит, что суровые морозы не придут в Украину, передает "Обозреватель" слова Балабух.

"Это не значит, что у нас зимы не будет, у нас просто фон зимы становится значительно теплее, но на этом фоне могут быть такие же заходы холода, которые были в 70-80-х годах. Но в целом температура может быть значительно ниже, чем была несколько десятков лет назад. Количество дней с морозом, с температурой ниже 20-25 градусов, они остаются такими, как были", - отметила она.

По информации народного синоптика Леонида Горбаня, с началом зимы и до конца января украинцев ждут "температурные качели".

"Первые дни декабря встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, затем придет потепление до +5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28-31 числа вернется мороз до 6 градусов", – сказал Горбань.

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По осадкам в декабре – местами ожидается дождь с мокрым снегом, а по-настоящему заснежит в Украине с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый Год.

"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Через несколько дней и к середине месяца будет плюсовая температура до 4 градусов. Далее будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов следует ожидать с 22 января – до -25 градусов", – заявил синоптик.

Но не надо слишком сильно спешить радоваться теплым прогнозам, ведь повышение средней температуры зимой является довольно опасными, объясняет Балабух.

"Когда температура колеблется в пределах нуля, то осадки выпадают преимущественно в виде дождя с мокрым снегом, и как следствие – гололед и налипание мокрого снега, и диаметр этих отложений начинает расти, они становятся более опасными. Когда говорили, что 14 ноября в Киеве было зафиксировано около 500 ДТП из-за снега, то понятно, что риск этих аварий растет из-за такого теплого периода зимы, особенно когда будут выпадать осадки. А динамика роста количества осадков именно в зимний период сохраняется", – предупредила ученый.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в течение ближайшей недели в Украине будут ожидаются морозы на уровне -4...-5 градусов. А с 19 по 25 ноября похолодает еще сильнее.