В Киев завтра вернется солнечная погода, температура до +2°
Осадки в столице прекратятся.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 ноября, в Киеве ожидается солнечная погода, температура до +2°.
Где завтра выпадет снег: появился свежий прогноз погоды в Украине
Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +2°, вечером - до -3°. Ветер северо-восточный, до 4,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:11, а зайдет в 16:12.
Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... +1°
- Киев+2°... -6°
- Кировоград+4°... -4°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+3°... -4°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+3°... +1°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:93 %
Давление:767 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:83 %
Восход:06:52
Закат16:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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