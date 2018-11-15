В Киев завтра вернется солнечная погода, температура до +2°

Осадки в столице прекратятся.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 ноября, в Киеве ожидается солнечная погода, температура до +2°.

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Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +2°, вечером - до -3°. Ветер северо-восточный, до 4,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:11, а зайдет в 16:12.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

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