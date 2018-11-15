Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно, на юге пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 15 ноября 2018
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Ночью в Украине ожидаются морозы.

Завтра снег ожидается на юге Украины / УНИАН
Завтра снег ожидается на юге Украины / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы

Погода на завтра. На востоке почти без осадков, температура ночью до -2°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и снегопады. Температура до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +4°.

В северных областях солнечно и без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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