Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно, на юге пройдет снег (видеопрогноз)
Ночью в Украине ожидаются морозы.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 ноября в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.
Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы
Погода на завтра. На востоке почти без осадков, температура ночью до -2°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и снегопады. Температура до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +4°.
В северных областях солнечно и без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... +1°
- Киев+2°... -6°
- Кировоград+4°... -4°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+3°... -4°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+3°... +1°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+7°... 0°