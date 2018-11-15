В Киеве на две недели раньше нормы началась метеорологическая зима

В прошлом году метеорологическая зима началась 18 декабря.

В Киеве началась метеорологическая зима / УНИАН

Уже 13 ноября в Киеве началась метеорологическая зима. Она пришла на две недели раньше нормы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 13 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составила -3,0° и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая пришла в столицу больше чем на месяц раньше, чем в прошлом году - тогда она началась 18 декабря. Раньше всего в Киев зима пришла в 1920 году - 20 октября, а позднее всего - 29 декабря - в 2015 году.

Напомним, в течение ближайшей недели в Украине ожидаются морозы на уровне -4...-5 градусов. А с 19 по 25 ноября похолодает сильнее.