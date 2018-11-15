В Киеве на две недели раньше нормы началась метеорологическая зима
В прошлом году метеорологическая зима началась 18 декабря.
Уже 13 ноября в Киеве началась метеорологическая зима. Она пришла на две недели раньше нормы.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 13 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составила -3,0° и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.
Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая пришла в столицу больше чем на месяц раньше, чем в прошлом году - тогда она началась 18 декабря. Раньше всего в Киев зима пришла в 1920 году - 20 октября, а позднее всего - 29 декабря - в 2015 году.
Напомним, в течение ближайшей недели в Украине ожидаются морозы на уровне -4...-5 градусов. А с 19 по 25 ноября похолодает сильнее.
Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... +1°
- Киев+2°... -6°
- Кировоград+4°... -4°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+3°... -4°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+3°... +1°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+7°... 0°