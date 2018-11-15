Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 59 человек (фото, видео)

14:21, 15 ноября 2018
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Около 130 человек числятся пропавшими без вести.

В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров / REUTERS
В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров / REUTERS

В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере 59 человек, около 130 числятся пропавшими без вести.

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В округе Бьютт все жертвы находились в своих домах в городе Парадайс, где огнем было уничтожено около 9 тысяч домов, сообщает Euronews

Эвакуированные жители создают палаточные лагеря прямо на автомобильных стоянках. Там можно найти собранные для них теплые вещи, горячую пищу и получить необходимые услуги.

В то же время в пострадавших районах Калифорнии были зафиксированы случаи мародерства в домах, оставленных жителями. За последние дни полицейские задержали не менее шести человек.

Эксперты говорят, что на восстановление города Парадайс потребуются годы.

Напомним, нынешние пожары, которые продолжаются уже неделю, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии.

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Теги: #Калифорния#лесной пожар
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