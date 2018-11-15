Где завтра выпадет снег: появился свежий прогноз погоды в Украине

На дорогах страны завтра ожидается гололедица.

Мокрый снег завтра ожидается на юге Украины / УНИАН

В пятницу, 16 ноября, в большинстве областей Украины будет без осадков. Только на юге ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

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Такой прогноз погоды на завтра в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"Самой сложной завтра, 16 ноября, ожидается погода в южной части Украины. Там пройдет дождь, временами будет выпадать мокрый снег, соответственно, вероятно налипание мокрого снега, гололед и на дорогах сложная ситуация.

Осадки объединятся с сильным северо-восточным ветром, до штормовых порывов до 15-20 метров в секунду", - пишет она.

По словам Диденко, на остальной территории Украины из-за влияния антициклона будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-5 градусов, днем около нуля. Теплее будет в западных областях, ночью 0-4 градуса тепла, днем +3...+8 градусов.

Синоптик также отмечает, что на дорогах страны завтра ожидается гололедица.

Напомним, в течение ближайшей недели в Украине ожидаются морозы на уровне -4...-5 градусов. А с 19 по 25 ноября похолодает сильнее.