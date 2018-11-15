Где завтра выпадет снег: появился свежий прогноз погоды в Украине
На дорогах страны завтра ожидается гололедица.
В пятницу, 16 ноября, в большинстве областей Украины будет без осадков. Только на юге ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.
Сегодня в Украине будет холодно, пройдут дожди и снег (карта)
Такой прогноз погоды на завтра в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
"Самой сложной завтра, 16 ноября, ожидается погода в южной части Украины. Там пройдет дождь, временами будет выпадать мокрый снег, соответственно, вероятно налипание мокрого снега, гололед и на дорогах сложная ситуация.
Осадки объединятся с сильным северо-восточным ветром, до штормовых порывов до 15-20 метров в секунду", - пишет она.
По словам Диденко, на остальной территории Украины из-за влияния антициклона будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-5 градусов, днем около нуля. Теплее будет в западных областях, ночью 0-4 градуса тепла, днем +3...+8 градусов.
Синоптик также отмечает, что на дорогах страны завтра ожидается гололедица.
Напомним, в течение ближайшей недели в Украине ожидаются морозы на уровне -4...-5 градусов. А с 19 по 25 ноября похолодает сильнее.
Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... +1°
- Киев+2°... -6°
- Кировоград+4°... -4°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+3°... -4°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+3°... -4°
- Херсон+3°... +1°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+7°... 0°