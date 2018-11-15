Карпаты засыпает снегом (фото)
Заметает горнолыжные курорты.
Украинские лыжные курорты в Карпатах засыпает снегом. В частности, заметает Драгобрат, Захар Беркут и Буковель.
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Снег идет и на горе Поп Иван. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Утром на горе было облачно, шел небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха -5°.
Напомним, 15 ноября на дорогах западных, северных и центральных областей Украины ожидается гололедица.
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Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сильный снегопадПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:91 %
Давление:765 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:76 %
Восход:06:52
Закат16:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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