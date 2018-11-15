Карпаты засыпает снегом (фото)

11:44, 15 ноября 2018
250
0

Заметает горнолыжные курорты.

Украинские Карпаты засыпает снегом / snig.info/uk
Украинские Карпаты засыпает снегом / snig.info/uk

Украинские лыжные курорты в Карпатах засыпает снегом. В частности, заметает Драгобрат, Захар Беркут и Буковель.

В сети показали впечатляющие фото первого снегопада в Киеве (фоторепортаж)

Снег идет и на горе Поп Иван. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. 

Утром на горе было облачно, шел небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха -5°.

Горнолыжные курорты засыпает снегом / snig.info/uk
Горнолыжные курорты засыпает снегом / snig.info/uk
В Карпатах идет снег / snig.info/uk
В Карпатах идет снег / snig.info/uk

Напомним, 15 ноября на дорогах западных, северных и центральных областей Украины ожидается гололедица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Карпаты
Читайте также
Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы
Синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество в Украине Синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество в Украине
Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и снег (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
В Киеве из-за снегопада коммунальные службы будут работать круглосуточно В Киеве из-за снегопада коммунальные службы будут работать круглосуточно
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали по меньшей мере 50 человек Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали по меньшей мере 50 человек
Завтра в Киеве продолжится снегопад Завтра в Киеве продолжится снегопад
В сети показали впечатляющие фото первого снегопада в Киеве (фоторепортаж) В сети показали впечатляющие фото первого снегопада в Киеве (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сильный снегопад
Погода Стерлинг
91 %
765 мм
5.9 м/с
76 %
Лента новостей