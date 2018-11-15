Карпаты засыпает снегом (фото)

Заметает горнолыжные курорты.

Украинские Карпаты засыпает снегом / snig.info/uk

Украинские лыжные курорты в Карпатах засыпает снегом. В частности, заметает Драгобрат, Захар Беркут и Буковель.

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Снег идет и на горе Поп Иван. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Утром на горе было облачно, шел небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха -5°.

Горнолыжные курорты засыпает снегом / snig.info/uk

В Карпатах идет снег / snig.info/uk

Напомним, 15 ноября на дорогах западных, северных и центральных областей Украины ожидается гололедица.