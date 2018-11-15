Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы

10:43, 15 ноября 2018
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По словам Леонида Горбаня, снегопады в Украину вернутся только в конце ноября.

Похолодание в Украине ожидается в 19 ноября / УНИАН
Похолодание в Украине ожидается в 19 ноября / УНИАН

В течение ближайшей недели в Украине будут ожидаются морозы на уровне -4...-5 градусов. А с 19 по 25 ноября похолодает еще сильнее.

Сегодня в Украине будет холодно, пройдут дожди и снег (карта)

"Такая погода будет держаться до конца недели. Морозы на уровне 4-5 градусов будут держаться в ближайшие 7 дней. Второй подход волны похолодания просчитывается с 19 по 25 ноября. Морозы будут еще сильнее: до 5-9 градусов ниже нуля", - сообщил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Апострофу".

По словам синоптика, в ближайшее время в Украине снега не будет. Осадки вернутся только в конце месяца: с 27 по 29 ноября.

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Из-за снегопада на дорогах столицы произошло множество ДТП, что привело к 10-балльным пробкам.

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Теги: #снег#погода#мороз
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