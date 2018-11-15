Синоптики предупреждают о гололедице и тумане в Украине

Гололедица ожидается на дорогах западных, северных и центральных областей

В Украине сегодня ожидается туман / фото УНИАН

Сегодня, 15 ноября, на дорогах западных, северных и центральных областей Украины ожидается гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15 ноября на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Утром в Украине местами туман", - говорится в сообщении.

На западе, в центре и на севере ожидается гололедица / Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 14 ноября, из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсировал с отклонением от расписания.