В Киеве сегодня пройдет снег, температура воздуха до +1°
В столице сегодня продолжатся осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Киеве пройдет снег, температура до +1°.
В сети показали впечатляющие фото первого снегопада в Киеве (фоторепортаж)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 16:14.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Украине будет холодно, во многих областях пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -6°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... +1°
- Киев+1°... -7°
- Кировоград+1°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+2°... -6°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -9°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:91 %
Давление:767 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:76 %
Восход:06:52
Закат16:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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