В Киеве сегодня пройдет снег, температура воздуха до +1°

08:30, 15 ноября 2018
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В столице сегодня продолжатся осадки.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

В сети показали впечатляющие фото первого снегопада в Киеве (фоторепортаж)

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 16:14.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Украине будет холодно, во многих областях пройдут дожди и снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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