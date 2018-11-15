В Киеве сегодня пройдет снег, температура воздуха до +1°

В столице сегодня продолжатся осадки.

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Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 16:14.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Украине будет холодно, во многих областях пройдут дожди и снег.

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