Сегодня в Украине будет холодно, пройдут дожди и снег (карта)

08:11, 15 ноября 2018
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В западных областях ожидаются ливни.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Украине будет холодно, во многих областях пройдут дожди и снег.

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Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура до +2°. В южных регионах местами пройдет дождь. Температура до +4°. 

На западе Украины пройдут ливни. Температура до +7°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура до +1°. В центре практически без осадков, температура до +4°.

Прогноз на 15 ноября / УНИАН
Прогноз на 15 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 ноября — Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит — световой день все короче становится. Идет дождь — скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется — зима мягкой будет.

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Теги: #снег#погода#дождь
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