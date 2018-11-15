Синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество в Украине

На Рождество, 7 января, ожидается плюсовая температура – до 4 градусов, тепло сохранится до середины месяца.

Синоптик рассказал, какой будет погода на Новый год и Рождество / Фото УНИАН

На новогодние праздники украинцев ждет мороз до 6 градусов с дальнейшим потеплением.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, отметив, что до конца декабря в Украине сохранится теплая погода с небольшими заморозками, передает "Обозреватель".

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"Первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28 -31 числа вернется мороз до 6 градусов", - сказал Горбань.

По словам синоптика, в декабре можно ожидать дождей с мокрым снегом, но аккурат к Новому году в Украине по-настоящему заснежит.

"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Правда, на православное Рождество, 7 января, ожидается плюсовая температура – до 4 градусов, тепло сохранится до середины месяца. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ждать с 22 января до -25 градусов", - заявил синоптик.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова заявляла, что перед Новым годом ночная температура в Украине может достигать -16°.. -18° на севере, а новогодняя температура будет повышаться в пределах от 0 до -4°.