Синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество в Украине
На Рождество, 7 января, ожидается плюсовая температура – до 4 градусов, тепло сохранится до середины месяца.
На новогодние праздники украинцев ждет мороз до 6 градусов с дальнейшим потеплением.
Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, отметив, что до конца декабря в Украине сохранится теплая погода с небольшими заморозками, передает "Обозреватель".
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"Первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28 -31 числа вернется мороз до 6 градусов", - сказал Горбань.
По словам синоптика, в декабре можно ожидать дождей с мокрым снегом, но аккурат к Новому году в Украине по-настоящему заснежит.
"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Правда, на православное Рождество, 7 января, ожидается плюсовая температура – до 4 градусов, тепло сохранится до середины месяца. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ждать с 22 января до -25 градусов", - заявил синоптик.
Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова заявляла, что перед Новым годом ночная температура в Украине может достигать -16°.. -18° на севере, а новогодняя температура будет повышаться в пределах от 0 до -4°.
Погода в Украине
- Винница+4°... -6°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... +1°
- Киев+1°... -7°
- Кировоград+1°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+2°... -6°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -9°
- Черновцы+6°... 0°