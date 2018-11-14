Первый снег в Киеве: столицу окутала снежная пелена (фоторепортаж)

18:39, 14 ноября 2018
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Каким был первый снег в Киеве в этом осенне-зимнем сезоне - смотрите в нашем фоторепортаже.

Снегопад пришел в столицу 14 ноября утром / фото УНИАН
Снегопад пришел в столицу 14 ноября утром / фото УНИАН

В Киев в середине ноября пришел "большой снег", ознаменовав собой начало зимы.

Для части автомобилистов первый снег стал неожиданностью - они откладывали необходимость "переобуть" свои машины до последнего. В городе образовались пробки.

Коммунальщики выехали расчищать заметенные снегом дороги и тротуары, пока люди пробирались сквозь окутавшую город снежную пелену по своим делам.

Каким был первый снег в Киеве в этом осенне-зимнем сезоне -смотрите в нашем фоторепортаже:

Напомним, согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

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Теги: #снегопад#погода в Киеве#снег в Киеве#первый снег
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