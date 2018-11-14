В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +1°

17:00, 14 ноября 2018
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Вечером в столице до -1°.

Завтра в Киеве пройдет снег / УНИАН
Завтра в Киеве пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

Из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:09, а зайдет в 16:14.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Украине будет холодно, во многих областях пройдут дожди и снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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