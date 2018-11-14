В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +1°
Вечером в столице до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Киеве пройдет снег, температура до +1°.
Из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:09, а зайдет в 16:14.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Украине будет холодно, во многих областях пройдут дожди и снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +2°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк0°... -6°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -6°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+5°... +1°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+9°... +3°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы+9°... +4°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:54 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:51
Закат16:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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