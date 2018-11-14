Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

Ночью местами похолодает до -5°.

В Украине завтра местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Украине будет холодно, во многих областях пройдут дожди и снег.

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Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°. В южных регионах местами пройдет дождь. Температура ночью до -3°, до +4°.

На западе Украины пройдут ливни. Температура до +7°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -5°, днем до +1°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 15 ноября — Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит — световой день все короче становится. Идет дождь — скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется — зима мягкой будет.

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