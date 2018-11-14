Погода на завтра: в Украине пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Ночью местами похолодает до -5°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 ноября, в Украине будет холодно, во многих областях пройдут дожди и снег.
Из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания
Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°. В южных регионах местами пройдет дождь. Температура ночью до -3°, до +4°.
На западе Украины пройдут ливни. Температура до +7°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -5°, днем до +1°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 15 ноября — Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит — световой день все короче становится. Идет дождь — скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется — зима мягкой будет.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +2°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк0°... -6°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -6°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+5°... +1°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+9°... +3°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы+9°... +4°