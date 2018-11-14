В Киеве из-за снегопада коммунальные службы будут работать круглосуточно
Сегодня в столице произошло около 300 ДТП.
В Киеве в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.
Завтра в Киеве продолжится снегопад
«В городе произошло порядка 300 дорожно-транспортных проишествий. 70% из них связаны с летней резиной, которую водители используют сегодня - выехали, зная и будучи предупреждены о том, что ожидаются осадки. Также причина аварий - несоблюдение дистанции скоростного режима», - отметил Давтян.
По его словам, в городе из-за снегопада коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.
«Мы плотно сотрудничаем со штабом «Укравтодора» - он наблюдает ситуацию по всей стране. Также у нас работает киевский городской штаб. Вся информация отслеживается, вся техника работает».
«Основная проблема сегодня, которая была с утра, это то, что осадки начались как раз в час пик, в 9 утра, и в связи с этим была затруднена уборка техникой улиц. Машины «Киеватодора» также стояли в пробках», - заявил Давтян и добавил, что снег прекращает идти и уборочные машины «потихоньку начинают ехать».
По его мнению, к вечеру удастся полностью стабилизировать ситуацию в городе.
Напомним, из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания.
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