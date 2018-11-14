В Киеве из-за снегопада коммунальные службы будут работать круглосуточно

15:48, 14 ноября 2018
80
0

Сегодня в столице произошло около 300 ДТП.

Из-за снегопада в Киеве коммунальные служба будут работать круглосуточно / УНИАН
Из-за снегопада в Киеве коммунальные служба будут работать круглосуточно / УНИАН

В Киеве в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.

Завтра в Киеве продолжится снегопад

«В городе произошло порядка 300 дорожно-транспортных проишествий. 70% из них связаны с летней резиной, которую водители используют сегодня - выехали, зная и будучи предупреждены о том, что ожидаются осадки. Также причина аварий - несоблюдение дистанции скоростного режима», - отметил Давтян.

По его словам, в городе из-за снегопада коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.

«Мы плотно сотрудничаем со штабом «Укравтодора» - он наблюдает ситуацию по всей стране. Также у нас работает киевский городской штаб. Вся информация отслеживается, вся техника работает».

«Основная проблема сегодня, которая была с утра, это то, что осадки начались как раз в час пик, в 9 утра, и в связи с этим была затруднена уборка техникой улиц. Машины «Киеватодора» также стояли в пробках», - заявил Давтян и добавил, что снег прекращает идти и уборочные машины «потихоньку начинают ехать».

По его мнению, к вечеру удастся полностью стабилизировать ситуацию в городе.

Напомним, из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#снегопад
Читайте также
В Киеве из-за снегопада коммунальные службы будут работать круглосуточно В Киеве из-за снегопада коммунальные службы будут работать круглосуточно
Из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания Из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания
Сыро, скользко, мокро: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Сыро, скользко, мокро: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
На дороги Киева выехала снегоуборочная техника (видео) На дороги Киева выехала снегоуборочная техника (видео)
Киевских водителей призывают не пользоваться автомобилями во время снегопада Киевских водителей призывают не пользоваться автомобилями во время снегопада
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до 0° В Киеве сегодня пройдет снег, температура до 0°
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, во многих областях пройдет снег (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно, во многих областях пройдет снег (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
54 %
760 мм
5.1 м/с
2 %
Лента новостей