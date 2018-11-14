Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали по меньшей мере 50 человек
Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс.
В США жертвами природных пожаров на севере штата Калифорния стали уже по меньшей мере 50 человек.
Трамп объявил зоной стихийного бедствия пострадавший в результате лесных пожаров штат Калифорния
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что реальное число погибших может оказаться еще выше, так как десятки человек числятся пропавшими без вести. Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс.
Нынешние пожары, которые продолжаются уже неделю, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии.
В Калифорнии возросло число погибших в результате лесных пожаров
Ранее стало известно, как в Калифорнии спасают животных от лесных пожаров.
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