Завтра в Киеве продолжится снегопад

14:34, 14 ноября 2018
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Киевлян призывают быть осторожными.

В Киеве завтра ожидается снегопад / УНИАН
В Киеве завтра ожидается снегопад / УНИАН

В четверг, 15 ноября, в Киеве ожидается снег, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В сети показали впечатляющие фото первого снегопада в Киеве (фоторепортаж)

Так, завтра в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток около 0°.

В КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так проще удержать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекотиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

- когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

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Теги: #снег#Киев#погода
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