В сети показали впечатляющие фото первого снегопада в Киеве (фоторепортаж)
Снегопад парализовал движение на дорогах столицы.
Сегодня, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег.
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Снегопад в столице начался около 09:30 и к настоящему времени осадки усиливаются. Из-за снега на дорогах столицы произошло множество ДТП, что привело к 10-балльным пробкам.
С началом снегопада снегоуборочная техника предприятий «Киевавтодора» начала работу на дорогах столицы. Пассажирский транспорт в столице курсирует с отклонением от расписания.
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