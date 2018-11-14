Троллейбусы, автобусы и трамваи в столице ходят не по расписанию.

Из-за снегопада транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания / УНИАН

Из-за снегопада в Киеве пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания.

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Об этом в Facebook сообщает КП "Киевпастранс".

"С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Транспорт курсирует с отклонением от расписания движения", - говорится в сообщении.

Напомним, киевляне оказались не готовы к снегопаду, несмотря на предупреждения синоптиков. Из-за снега на дорогах столицы произошло множество ДТП, из-за чего образовались 10-бальные пробки. Пробки парализовали практически весь город. В некоторых местах машины движутся со скоростью менее 5 км/час.