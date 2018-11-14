Сыро, скользко, мокро: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Завтра местами ожидается мокрый снег.
В четверг, 15 ноября, во многих регионах Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.
Снег с дождем и гололед: Укргидрометцентр предупреждающих об ухудшении погоды в Украине
Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"15 ноября в западных областях Украины будет идти дождь, местами с мокрым снегом... В южной части Украины завтра ожидаются небольшие дожди, местами даже с мокрым снегом, На остальной территории или просто пасмурно, или немного противной мороси", - пишет она.
По словам Диденко, ближайшей ночью осадки задержатся на севере и в центре - преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.
Ночью в Украине 0...-5 градусов. Днем 0...+5 градусов, на западе +3...+8 градусов.
В Киеве ночью ожидаются снег или переохлажденный дождь. Завтра в столице будет облачно, до +2 градусов.
Напомним, 14 ноября в Киеве ожидается снегопад, на дорогих гололедица. Из-за ухудшения погодных условий водителей просят не пользоваться личным авто.
Погода в Украине
- Винница+4°... +2°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск0°... -5°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы+9°... +4°