Сыро, скользко, мокро: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Завтра местами ожидается мокрый снег.

Завтра в Украине местами ожидается мокрый снег / фото УНИАН

В четверг, 15 ноября, во многих регионах Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

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Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"15 ноября в западных областях Украины будет идти дождь, местами с мокрым снегом... В южной части Украины завтра ожидаются небольшие дожди, местами даже с мокрым снегом, На остальной территории или просто пасмурно, или немного противной мороси", - пишет она.

По словам Диденко, ближайшей ночью осадки задержатся на севере и в центре - преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Ночью в Украине 0...-5 градусов. Днем 0...+5 градусов, на западе +3...+8 градусов.

В Киеве ночью ожидаются снег или переохлажденный дождь. Завтра в столице будет облачно, до +2 градусов.

Напомним, 14 ноября в Киеве ожидается снегопад, на дорогих гололедица. Из-за ухудшения погодных условий водителей просят не пользоваться личным авто.