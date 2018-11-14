На дороги Киева выехала снегоуборочная техника (видео)
Участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными.
С началом снегопада снегоуборочная техника предприятий «Киевавтодора» начала работу на дорогах столицы.
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Техника обрабатывает дорожное покрытие посыпальными материалами с целью недопущения образования скользкости. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на «Киевавтодор».
Учитывая ухудшение погодных условий, всех участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными во время движения по городу в условиях снегопада.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий водителей просят не пользоваться личным авто.
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