Киевских водителей призывают не пользоваться автомобилями во время снегопада
Ожидается,что в столице наметет до 4 см снега.
Сегодня, 14 ноября, в Киеве ожидается снегопад, на дорогих гололедица. Из-за ухудшения погодных условий водителей просят не пользоваться личным авто.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, во многих областях пройдет снег (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, 14 и 15 ноября в столице ожидается ухудшение погодных условий. В среду снегопад продолжится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.
"Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас, поэтому прошу – будьте осмотрительны. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", - подчеркнул он.
Тех автовладельцев, которые все же будут пользоваться собственным транспортом, просят позаботиться о зимних шинах и сохранении скоростного режима. Водителей также просят не оставлять свой транспорт вдоль дорог, ведь это будет мешать спецтехнике оперативно расчищать дороги.
Напомним, в течение 14-15 ноября в шести областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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