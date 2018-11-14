Киевских водителей призывают не пользоваться автомобилями во время снегопада

Ожидается,что в столице наметет до 4 см снега.

Киевских водителей просят не пользоваться авто из-за снегопада / УНИАН

Сегодня, 14 ноября, в Киеве ожидается снегопад, на дорогих гололедица. Из-за ухудшения погодных условий водителей просят не пользоваться личным авто.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, 14 и 15 ноября в столице ожидается ухудшение погодных условий. В среду снегопад продолжится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.

"Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас, поэтому прошу – будьте осмотрительны. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", - подчеркнул он.

Тех автовладельцев, которые все же будут пользоваться собственным транспортом, просят позаботиться о зимних шинах и сохранении скоростного режима. Водителей также просят не оставлять свой транспорт вдоль дорог, ведь это будет мешать спецтехнике оперативно расчищать дороги.

Напомним, в течение 14-15 ноября в шести областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.