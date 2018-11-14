Снег с дождем и гололед: Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине

09:36, 14 ноября 2018
89
0

Местами наметет до 6 см снега.

Сегодня в Украине ожидаются снегопады / УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

В течение 14-15 ноября в шести областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине будет холодно, во многих областях пройдет снег (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица.

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на сегодня. В столице пройдет сильный снег, температура до 0°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
Читайте также
Снег с дождем и гололед: Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине Снег с дождем и гололед: Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине
В Киеве выпал первый снег (фото) В Киеве выпал первый снег (фото)
Завтра в Киеве будет холодно и пройдет снег Завтра в Киеве будет холодно и пройдет снег
Прогноз погоды на завтра: в Украине ожидаются дожди, снегопады и морозы (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине ожидаются дожди, снегопады и морозы (видеопрогноз)
В Индонезии семь человек стали жертвами схода оползней В Индонезии семь человек стали жертвами схода оползней
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега
В сети показали фото первого снега в Крыму В сети показали фото первого снега в Крыму

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
52 %
761 мм
5.1 м/с
2 %
Лента новостей