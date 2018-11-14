Снег с дождем и гололед: Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине

Местами наметет до 6 см снега.

Сегодня в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

В течение 14-15 ноября в шести областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица.

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на сегодня. В столице пройдет сильный снег, температура до 0°.