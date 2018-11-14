Снег с дождем и гололед: Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в Украине
Местами наметет до 6 см снега.
В течение 14-15 ноября в шести областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, во многих областях пройдет снег (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица.
Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на сегодня. В столице пройдет сильный снег, температура до 0°.
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Погода в Украине
- Винница+4°... +2°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск0°... -5°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов-1°... -3°
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