В Киеве выпал первый снег (фото)

09:30, 14 ноября 2018
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Фотографиями заснеженной столицы делятся жители в соцсетях.

Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Киеве / Instagram zorax.community
Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Киеве / Instagram zorax.community

В Киеве и Киевской области в среду, 14 ноября, выпал первый снег.

Фотографиями заснеженной столицы делятся жители в соцсетях.

Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Киеве, в северных и центральных областях Украины.

УНИАН
УНИАН
УНИАН
УНИАН Instagram top_people_planet2018
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«По данным Укргидрометцентра, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Instagram tetianabila
Instagram tetianabila
УНИАН
УНИАН
УНИАН
УНИАН
УНИАН
УНИАН

Ожидается незначительное осложнение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

А так уже засыпало Ирпень / Instagram this_irpin_grisha
А так уже засыпало Ирпень / Instagram this_irpin_grisha

Как сообщал УНИАН, в Украине будет холодно, во многих областях пройдет снег.

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Теги: #снег#Киев
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