В Киеве выпал первый снег (фото)
Фотографиями заснеженной столицы делятся жители в соцсетях.
В Киеве и Киевской области в среду, 14 ноября, выпал первый снег.
Фотографиями заснеженной столицы делятся жители в соцсетях.
Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Киеве, в северных и центральных областях Украины.
«По данным Укргидрометцентра, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.
Ожидается незначительное осложнение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Как сообщал УНИАН, в Украине будет холодно, во многих областях пройдет снег.
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