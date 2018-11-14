В Киеве сегодня пройдет снег, температура до 0°
Вечером в столице до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 ноября, в Киеве пройдет сильный снег, температура до 0°.
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега
Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 16:15.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+5°... +2°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -6°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницкий+7°... +2°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы+9°... +4°
Виргиния, США
+ 5 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:52 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:51
Закат16:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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