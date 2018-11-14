Погода на сегодня: в Украине будет холодно, во многих областях пройдет снег (карта)
В западных регионах ожидаются дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +1°. В южных регионах местами пройдет снег. Температура до +5°.
На западе Украины пройдут ливни. Температура до +10°.
В северных областях ожидаются снегопады. Температура до 0°. В центре местами пройдет снег, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, 14 ноября — день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях не остается листьев, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. Если развезет дорогу — не жди морозов до начала декабря.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+5°... +2°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -6°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницкий+7°... +2°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы+9°... +4°