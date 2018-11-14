Объявлено штормовое предупреждение, ожидается до 6 сантиметров снега: в Украину сегодня ворвется "зима" (видео)
В Украине по этому случаю даже объявлено штормовое предупреждение.
Осторожно, снег – такой прогноз погоды объявлен на среду, 14 ноября. На Киевщине и Черниговщине снежный покров ожидается до 4-6 сантиметров.
На Житомирщине и Виннитчине прогнозируют снег с дождем. Возможна непогода в Черкассах и Кропивницком, говорится в сюжете ТСН.
Завтра в Киеве будет холодно и пройдет снег
Осадки начнутся утром, местами будут продолжаться целый день. Температура - от морозной до плюсовой, поэтому на дорогах возможна гололедица.
Столичные власти уже попросили киевлян отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт. А на шиномонтажах накануне замечены большие очереди. Украинцам советуют сменить резину на зимнюю и быть осторожными на дорогах.
Как сообщала Погода УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+5°... +2°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -6°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницкий+7°... +2°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов-1°... -3°
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