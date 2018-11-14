Объявлено штормовое предупреждение, ожидается до 6 сантиметров снега: в Украину сегодня ворвется "зима" (видео)

В Украине по этому случаю даже объявлено штормовое предупреждение.

В столице также ожидается снег / фото УНИАН

Осторожно, снег – такой прогноз погоды объявлен на среду, 14 ноября. На Киевщине и Черниговщине снежный покров ожидается до 4-6 сантиметров.

На Житомирщине и Виннитчине прогнозируют снег с дождем. Возможна непогода в Черкассах и Кропивницком, говорится в сюжете ТСН.

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Осадки начнутся утром, местами будут продолжаться целый день. Температура - от морозной до плюсовой, поэтому на дорогах возможна гололедица.

Столичные власти уже попросили киевлян отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт. А на шиномонтажах накануне замечены большие очереди. Украинцам советуют сменить резину на зимнюю и быть осторожными на дорогах.

Как сообщала Погода УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.