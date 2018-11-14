Объявлено штормовое предупреждение, ожидается до 6 сантиметров снега: в Украину сегодня ворвется "зима" (видео)

07:12, 14 ноября 2018
961
0

В Украине по этому случаю даже объявлено штормовое предупреждение.

В столице также ожидается снег / фото УНИАН
В столице также ожидается снег / фото УНИАН

Осторожно, снег – такой прогноз погоды объявлен на среду, 14 ноября. На Киевщине и Черниговщине снежный покров ожидается до 4-6 сантиметров.

На Житомирщине и Виннитчине прогнозируют снег с дождем. Возможна непогода в Черкассах и Кропивницком, говорится в сюжете ТСН.

Завтра в Киеве будет холодно и пройдет снег

Осадки начнутся утром, местами будут продолжаться целый день. Температура - от морозной до плюсовой, поэтому на дорогах возможна гололедица.

Столичные власти уже попросили киевлян отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт. А на шиномонтажах накануне замечены большие очереди. Украинцам советуют сменить резину на зимнюю и быть осторожными на дорогах.

Как сообщала Погода УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#прогноз погоды#штормовое предупреждение#погода в ноябре в Украине
Читайте также
Завтра в Киеве будет холодно и пройдет снег Завтра в Киеве будет холодно и пройдет снег
Прогноз погоды на завтра: в Украине ожидаются дожди, снегопады и морозы (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине ожидаются дожди, снегопады и морозы (видеопрогноз)
Трамп объявил зоной стихийного бедствия пострадавший в результате лесных пожаров штат Калифорния Трамп объявил зоной стихийного бедствия пострадавший в результате лесных пожаров штат Калифорния
"Репетиция зимы": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра "Репетиция зимы": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В сети показали фото первого снега в Крыму В сети показали фото первого снега в Крыму
Мокрый снег и гололедица: жителей Киева предупреждают об ухудшении погоды Мокрый снег и гололедица: жителей Киева предупреждают об ухудшении погоды
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до 0° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до 0°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
52 %
761 мм
5.1 м/с
2 %
Лента новостей