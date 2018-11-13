Завтра в Киеве будет холодно и пройдет снег

17:00, 13 ноября 2018
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Температура в столице не поднимется выше 0°.

Завтра в Киеве пройдет снег / УНИАН
Завтра в Киеве пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 ноября, в Киеве пройдет сильный снег, температура до 0°.

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:08, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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