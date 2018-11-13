Завтра в Киеве будет холодно и пройдет снег
Температура в столице не поднимется выше 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 ноября, в Киеве пройдет сильный снег, температура до 0°.
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:08, а зайдет в 16:15.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -4°
- Днепр0°... -4°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-1°... -8°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+6°... +2°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+2°... -6°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава-2°... -5°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы-2°... -8°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы0°... -7°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы+7°... +1°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:76 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:06:50
Закат16:57
Видимость:4.8 км
Фаза луны:
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