Прогноз погоды на завтра: в Украине ожидаются дожди, снегопады и морозы (видеопрогноз)

Ночью местами температура опустится до -6°.

Завтра в Украине ожидается снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +1°. В южных регионах местами пройдет снег. Температура до +5°.

На западе Украины пройдут ливни. Температура до +10°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура ночью до -3°, днем до 0°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -3°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 14 ноября — день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях не остается листьев, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. Если развезет дорогу — не жди морозов до начала декабря.

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