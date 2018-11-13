Прогноз погоды на завтра: в Украине ожидаются дожди, снегопады и морозы (видеопрогноз)
Ночью местами температура опустится до -6°.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Украине сохранится холодная погода, во многих областях пройдут дожди и снег.
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +1°. В южных регионах местами пройдет снег. Температура до +5°.
На западе Украины пройдут ливни. Температура до +10°.
В северных областях ожидаются снегопады. Температура ночью до -3°, днем до 0°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -3°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 14 ноября — день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях не остается листьев, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. Если развезет дорогу — не жди морозов до начала декабря.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -4°
- Днепр0°... -4°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-1°... -8°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+6°... +2°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+2°... -6°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава-2°... -5°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы-2°... -8°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы0°... -7°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы+7°... +1°