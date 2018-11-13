В Индонезии семь человек стали жертвами схода оползней

Под ударом оползней оказался жилой дом.

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В результате схода оползней в индонезийской провинции Северная Суматра погибли семь человек.

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Под ударом оползней, вызванных сильными ливнями, оказался жилой дом в районе Южный Ниас, в котором находились семь жителей, передает Синьхуа со ссылкой на региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Из-за непрекращающихся дождей сохраняется возможность схода новых оползней, поэтому местные власти эвакуировали всех людей, живущих на склоне опасного холма.

Напомним, в австралийском Мельбурне всего за три часа 6 ноября выпала половина месячной нормы осадков.