Лесные пожары в Калифорнии: как спасают животных (фото, видео)
Многие люди не успели эвакуировать своих домашних животных.
В американском штате Калифорния бушуют масштабные лесные пожары. Помощь требуется не только людям, но и домашним и диким животным.
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Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать, сообщает BBC.
В сети появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам.
На данный момент известно о 44 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.
As I was getting into Paradise this morning I came across a firefighter who found an injured cat. He was holding tightly onto the cat while animal control arrived. #CampFire@abc7newsbayarea#abc7nowpic.twitter.com/qtX7tWpAcM— Carlos Saucedo (@Carlos_Saucedo) 10 ноября 2018 г.
A Shasta County Coroner’s Office crew looking for remains of people killed in the #CampFire in Paradise found a cat in the ashes of a home.— Katie Nielsen (@KatieKPIX) 11 ноября 2018 г.
She said, “It’s nice to be able to find something alive in all this. It’s not often I’m part of a rescue. It’s always recovery.”@KPIXtvpic.twitter.com/KD6SLjJukL
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