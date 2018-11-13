Лесные пожары в Калифорнии: как спасают животных (фото, видео)

15:15, 13 ноября 2018
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Многие люди не успели эвакуировать своих домашних животных.

В Калифорнии от лесных пожаров спасают животных / REUTERS
В Калифорнии от лесных пожаров спасают животных / REUTERS

В американском штате Калифорния бушуют масштабные лесные пожары. Помощь требуется не только людям, но и домашним и диким животным.

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Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать, сообщает BBC.

В сети появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам.

На данный момент известно о 44 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.

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Теги: #пожар#Калифорния#животные
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