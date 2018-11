Лесные пожары в Калифорнии: как спасают животных (фото, видео)

Многие люди не успели эвакуировать своих домашних животных.

Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать, сообщает BBC.

В сети появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам.

На данный момент известно о 44 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.

As I was getting into Paradise this morning I came across a firefighter who found an injured cat. He was holding tightly onto the cat while animal control arrived. #CampFire @abc7newsbayarea #abc7now pic.twitter.com/qtX7tWpAcM

A Shasta County Coroner’s Office crew looking for remains of people killed in the #CampFire in Paradise found a cat in the ashes of a home.

She said, “It’s nice to be able to find something alive in all this. It’s not often I’m part of a rescue. It’s always recovery.”@KPIXtvpic.twitter.com/KD6SLjJukL