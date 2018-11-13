Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега

Из-за снегопада ожидаются осложнения в движении транспорта.

Завтра во многих областях ожидаются снегопады / УНИАН

В течение 14-15 ноября в шести областях Украины ожидается снег с дождем, синоптики предупреждают о временном образовании снежного покрова высотой 3-6 см.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.

Также в ГСЧС отметили, что из-за непогоды ожидаются незначительные осложнения в движении транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в среду, 14 ноября, во многих областях Украины ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. В западных областях пройдут дожди.