Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: завтра местами наметет до шести сантиметров снега

14:36, 13 ноября 2018
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Из-за снегопада ожидаются осложнения в движении транспорта.

Завтра во многих областях ожидаются снегопады / УНИАН
Завтра во многих областях ожидаются снегопады / УНИАН

В течение 14-15 ноября в шести областях Украины ожидается снег с дождем, синоптики предупреждают о временном образовании снежного покрова высотой 3-6 см.

Мокрый снег и гололедица: жителей Киева предупреждают об ухудшении погоды

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.

Также в ГСЧС отметили, что из-за непогоды ожидаются незначительные осложнения в движении транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в среду, 14 ноября, во многих областях Украины ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. В западных областях пройдут дожди.

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Теги: #снег#погода#дождь
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