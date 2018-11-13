Трамп объявил зоной стихийного бедствия пострадавший в результате лесных пожаров штат Калифорния
Жертвами пожаров стали 44 человека.
Президент США Дональд Трамп объявил зоной стихийного бедствия пострадавший в результате лесных пожаров американский штат Калифорния.
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)
Об этом он написал в Twitter.
«Я только что одобрил ускоренный запрос о режиме стихийного бедствия для штата Калифорния», - отметил Трамп.
I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 44 человека. Официально пропавшими без вести числятся 228 человек.
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