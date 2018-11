Трамп объявил зоной стихийного бедствия пострадавший в результате лесных пожаров штат Калифорния

Жертвами пожаров стали 44 человека.

Об этом он написал в Twitter.

«Я только что одобрил ускоренный запрос о режиме стихийного бедствия для штата Калифорния», - отметил Трамп.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.