Трамп объявил зоной стихийного бедствия пострадавший в результате лесных пожаров штат Калифорния

12:50, 13 ноября 2018
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Жертвами пожаров стали 44 человека.

В Калифорнии бушуют лесные пожары / REUTERS
В Калифорнии бушуют лесные пожары / REUTERS

Президент США Дональд Трамп объявил зоной стихийного бедствия пострадавший в результате лесных пожаров американский штат Калифорния.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют местных жителей (фото, видео)

Об этом он написал в Twitter.

«Я только что одобрил ускоренный запрос о режиме стихийного бедствия для штата Калифорния», - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 44 человека. Официально пропавшими без вести числятся 228 человек.

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Теги: #Калифорния#лесной пожар
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