"Репетиция зимы": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

На дорогах страны завтра ожидается гололедица.

Завтра в Украине ухудшится погода / Фото УНИАН

В среду, 14 ноября, во многих областях Украины ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.

Читайте также Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно, на востоке местами пройдет снег (карта)

В западных областях Украины дожди. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"14-го ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица! В западной части Украины ожидается преимущественно дождь... На остальной территории - без существенных осадков", - пишет она.

По словам Диденко, ближайшей ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на востоке -4...-10 градусов. Завтра днем от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях ночью +1...+4 градуса, днем +4...+8, на Закарпатье до +12 градусов.

В Киеве 14 ноября ожидается дождь и мокрый снег. Ночью температура будет -2...-4 градуса, днем около нуля.

Диденко советует в среду выезжать на работу раньше обычного и приготовить прочную обувь.

Напомним, в течение 14-15 ноября в Киеве и Киевской области ухудшится погода. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.