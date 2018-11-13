"Репетиция зимы": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
На дорогах страны завтра ожидается гололедица.
В среду, 14 ноября, во многих областях Украины ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно, на востоке местами пройдет снег (карта)
В западных областях Украины дожди. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"14-го ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица! В западной части Украины ожидается преимущественно дождь... На остальной территории - без существенных осадков", - пишет она.
По словам Диденко, ближайшей ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на востоке -4...-10 градусов. Завтра днем от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях ночью +1...+4 градуса, днем +4...+8, на Закарпатье до +12 градусов.
В Киеве 14 ноября ожидается дождь и мокрый снег. Ночью температура будет -2...-4 градуса, днем около нуля.
Диденко советует в среду выезжать на работу раньше обычного и приготовить прочную обувь.
Напомним, в течение 14-15 ноября в Киеве и Киевской области ухудшится погода. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.
Погода в Украине
- Винница+1°... -4°
- Днепр0°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-1°... -7°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк+7°... +2°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава-2°... -5°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы+7°... 0°