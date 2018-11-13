В сети показали фото первого снега в Крыму

11:27, 13 ноября 2018
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Холодная погода, по прогнозам крымских синоптиков, с сильным северо-восточным ветром и осадками в виде дождя с мокрым снегом продержится до конца следующей недели.

Вот так заснежило в Старом Крыму / RoksolanaToday&Крым 

В Крыму выпал первый снег. Холодная погода, по прогнозам крымских синоптиков, с сильным северо-восточным ветром и осадками в виде дождя с мокрым снегом продержится до конца следующей недели.

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Снимки заснеженного полуострова разместила блогер RoksolanaToday&Крым на своей страничке в Twitter.

Как сообщал УНИАН, в течение 14-15 ноября в Киеве и Киевской области ухудшится погода. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.

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Теги: #Крым#снег
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