В сети показали фото первого снега в Крыму

Холодная погода, по прогнозам крымских синоптиков, с сильным северо-восточным ветром и осадками в виде дождя с мокрым снегом продержится до конца следующей недели.

В Крыму выпал первый снег. Холодная погода, по прогнозам крымских синоптиков, с сильным северо-восточным ветром и осадками в виде дождя с мокрым снегом продержится до конца следующей недели.

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Снимки заснеженного полуострова разместила блогер RoksolanaToday&Крым на своей страничке в Twitter.

Как сообщал УНИАН, в течение 14-15 ноября в Киеве и Киевской области ухудшится погода. Ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.